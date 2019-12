Mestre | giovane aggredita e gettata a terra da rapinatore nigeriano

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Federico Garau Ill'ha scaraventata aper poi stringerle le mani attorno al collo. Deciso ad impossessarsi del cellulare, il criminale è stato messo in fuga da alcuni passanti: gli agenti della locale lo hanno arrestato Tanta paura aper unadonna,e derubata in strada da un cittadino straniero durante la notte di Natale. Deciso ad ottenere ciò che voleva, il violento soggetto non ha esitato a scaraventare ala vittima ed a stringerle le mani attorno al collo. I fatti, secondo quanto riferito dalla stampa locale che ha riportato la notizia, si sono appunto verificati durante la tarda serata di mercoledì 25 dicembre, intorno alle 22:30. Lastava percorrendo via Piave quando si è imbattuta nel suo aggressore all'altezza di via Buccari. Senza perdere tempo, l'extracomunitario le si scagliato contro, afferrandola e ...

