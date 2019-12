Lorella Boccia incinta? Parla il marito | “Segreti inconfessabili… per ora!”

Leggi la notizia su gossipetv

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Gravidanza: la ballerina di Amici è davveropotrebbe aspettare un bambino? C’è un grande punto interrogativo sulla presunta gravidanza della conduttrice di Rivelo, dopo lo scambio di battute che ha avuto colNiccolò Presta su Instagram. Sono entrambi molto attivi sui social e non è la prima volta che … L'articoloil: “Segreti inconfessabili… per ora!” proviene da Gossip e Tv.

