Lite di condominio a Saronno | grave 50enne preso a coltellate al volto

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sfiorata la tragedia per unadi. Si indaga per far luce sui motivi che hanno spinto tre uomini a colpire con diverseun cinquantenne. È successo il giorno di Santo Stefano in uno degli alloggi popolari dell’Aler in via Amendola, nel quartiere Matteotti.di: la dinamica Unè rimasto ferito a causa delleal, alle gambe al torace inflitte da tre persone. L’aggressione è avvenuta a, in provincia di Varese. L’allarme è scattato intorno alle 12 di giovedì 26 dicembre 2019, quando è stato chiesto l’intervento del 118 in unpopolare nel quartiere Matteotti. Un’auto medica e un’ambulanza, giunte sul posto, hanno prestato le prime cure alla vittima. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni ...

