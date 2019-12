Lily Tomlin arrestata durante la protesta organizzata dalla sua collega Jane Fonda (Di venerdì 27 dicembre 2019) Lily Tomlin è stata arrestata durante le proteste contro i cambiamenti climatici organizzati da Jane Fonda. Lily Tomlin è stata arrestata mentre partecipava alla manifestazione organizzata da Jane Fonda, sua co-star nella serie Grace & Frankie che tornerà a gennaio sugli schermi di Netflix. L'iniziativa, arrivata alla dodicesima settimana, si stava svolgendo a Washington e i dimostranti sono scesi in strada per protestare contro l'indifferenza del governo americano nei confronti dei problemi causati dai cambiamenti climatici e hanno occupato la scalinata del Campidoglio. Lily Tomlin, mentre veniva arrestata, è stata acclamata dagli altri presenti che urlavano il suo nome. Jane Fonda, che ha organizzato la serie di proteste, è stata recentemente fermata dalle autorità per la ... Leggi la notizia su movieplayer

Lily Tomlin Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lily Tomlin