Lecce | rinasce l' ulivo colpito dalla xylella | salvato dagli innesti

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il presidente della Coldiretti di, Gianni Cantele:"Quella pianta è un simbolo di speranza" Sono "vivi, vegeti e rigogliosi" scrive in una nota la Coldiretti diin merito aglieffettuati sull'millenario che si trova in piazza Sant'Oronzo, uno dei luoghi più importanti del capoluogo pugliese. Lo scorso 8 marzo venne effettuata un'operazione di innesto sull'dal batterio. "Oggi quella pianta lancia un forte messaggio di speranza" dichiara a ilGiornale Gianni Cantele, presidente della Coldiretti di. Alcunipiantati dall'agronomo Giovanni Melcarne superano già un metro di altezza. La pianta in questione ha circa mille anni e campeggia in pieno centro a. Qualche mese fa mostrava alcuni sintomi tipici delle piante colpitesputacchina, la Coldiretti volle farlo analizzare. I risultati delle ...

