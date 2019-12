Lanciata una petizione online per chiedere il ripristino della scorta a Gennaro Ciliberto

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nei giorni scorsi il drammatico appello del testimone di giustizia: "Sono nel mirino del clan D'Alessandro: hanno giurato di spararmi in testa" Il 12/12 è stata revocata laal testimone di giustizia. "...Chi è quest'uomo? È un signore che anni fa venuto a conoscenzacommissione di reati gravi decise di rivelarli alla giustizia e di collaborare per farli perseguire. Insomma una persona perbene che non ha deciso di voltarsi dall'altra parte. A (...) - Tribuna Libera / Camorra, Testimone di Giustizia, Autostrade

wayvore : mi sono appena ricordata di come questi due cdc RAGAZZO E RAGAZZA. si sono menati non una non due ma ben tre volte… - LiveQuizBS : Ennesima imprecisione di #LiveQuiz. Stadia NON è una console, e comunque anche Nintendo ha lanciata una nuova conso… - baphology : sono fuori hn fipo mi è passato accanto e dopo poco una tipa ma poi lei ha preso a correre e lui pure si è lanciata… -