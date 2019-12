Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un nuovoegg trovato nel primoMan da un fan mostra un collegamento con il cult Ildel 1998. Un sorprendenteegg de Ilè stato trovato in una scena diMan, primo film con Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark, che ammicca al personaggio iconico interpretato da Jeff Bridges. La scoperta è avvenuta grazie a un utente di Reddit che, durante l'ennesima visione del film del 2008, ha scoperto un dettaglio su Il, un omaggio al film cult interpretato da Jeff Bridges, che inMan ha interpretato Obadiah Stane, dapprima fidato collega di Tony Stark poi rivelatosi mandante dell'attentato ai suoi danni. Nel film, Pepper Potts scopre gli affari ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Iron Man: ecco l'easter egg de Il Grande Lebowski scovato da un fan - scarjostark : RT @alessandrobale: “Io sono tutti i Jedi” is the new “Io sono Iron Man” #StarWarsRiseofSkywalker #Endgame - PietroOlma : @juanne78 @ImolaOggi Anche i pedoni dovrebbero imparare ad andare per strada in sicurezza, non fare i kamikaze: li… -