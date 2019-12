“Io | precaria della scuola | apprezzo Fioramonti e plaudo alla sua coerenza” | a TPI parla

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Valentina, docente, a TPI: “dimissioni” Mi sono laureata a Catania nel 2015, ho cominciato a lavorare come insegnante di sostegno in unaprimaria nella provincia di Milano. Da lì un po’ di tutto:secondaria, superiori. Mi sono adattata. Sono anni che aspettiamo un concorso, da quando mi sono laureata non c’è stata possibilità di abilitarsi. Ora sembra la volta buona, finalmente”. Are a TPI è Valentina, 28 anni,. Con il nuovo dl, 50mila docenti precari come lei dovrebbero poter essere stabilizzati attraverso l’agognato “concorsone”. La legge approvata in Senato ha convertito il decreto 126/2019 per la riduzione delto del personale scolastico e degli Enti pubblici di ricerca. Il testo prevede nuovi concorsi per i docenti con quasi 50 mila ...

RobertaM_1965 : @FedericaSure @Alyenante Sono scelte. Io sono dipendente part time, per scelta. La mia amica è insegnante, ha fatto… - FedericaSure : @Jpolemica666 @Alyenante Certo. Hai letto la polemica delle giornaliste free lance pagate a borderò 4 euro a pezzo… - FedericaSure : @Jpolemica666 @Alyenante E viene pagato per farlo. Io ho lavorato in una PA per 13 anni da precaria e lavoravo il s… -