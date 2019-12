Ibrahimovic torna al Milan | pronto un contratto di 6 mesi

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ci siamo. Zlatane're aldi seia circa 3 milioni netti con un'opzione sul rinnovo per un altro anno (a circa 6 milioni) in base al raggiungimento di determinati obiettivi personali, per gol e presenze. Mancano solo alcuni dettagli secondari ma l'intesa c'e' per un'operazione avviata verso una celere chiusura: lo svedese dovrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli gia' il 30, data della ripresa dei lavori aello e potrebbe gia' essere convocato per la gara dell'Epifania contro la Sampdoria, nonostantenon scenda in campo da meta' novembre. Per vederlo in un buon stato di forma serviranno almeno un paio di settimane. L'ottimismo che si respirava a Casaprima di Natale si e' concretizzato con i contatti nelle ultime ore, con una apertura decisiva da parte del 38enne, di stanza a Los Angeles.La dirigenza ...

capuanogio : #Ibrahimovic torna al #Milan con un contratto di sei mesi e il rinnovo che scatta a seconda dei gol realizzati prim… - Sport_Mediaset : #Ibrahimovic torna al #Milan! ???? Il giocatore ha detto 'SI' ?? - fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Lo svedese ha detto sì: “Firmerà un contratto di 6 mesi” -