GTA VI | il mondo più grande di sempre potrebbe essere troppo?

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Secondo quanto suggerito da un rapporto rilasciato da ‘Tech Radar’, GTA VI sarebbe entrato in produzione già nel 2016. Non ci sarebbe nulla di così straordinario nel fatto che Rockstar stia lavorando al nuovo capitolo della serie con almeno 3 anni di sviluppo alle spalle, ma sapere esattamente in che stato sia il progetto, al momento, è molto difficile da prevedere. Con tutto quello che è stato detto, siimmaginare che con una nuova generazione di console all’orizzonte e non avendo rilasciato un nuovo gioco di Grand Theft Auto dal 2013, Rockstar deve sicuramente avere qualcosa in cantiere. Varie voci e ‘fughe di notizie’ suggeriscono che questo prossimo gioco sarà enorme. Enorme. Una vastità mai vista prima, almeno nel contesto di un gioco di GTA. La voce del “Project Americas” vorrebbe anche farci credere che il gioco conterrà non solo ...

