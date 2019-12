Gemma Galgani | mai vista casa sua? Dove vive la dama più famosa di Uomini e Donne

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è sicuramente lapiùdel trono over di. Da anni nel parterre femminile, la torinese non ha ancora trovato l’anima gemella. E forse nemmeno l’ultimo cavaliere arrivato allacorte è quello giusto. Stiamo parlando di Juan Luis Ciano, che dopo Giorgio Manetti e Marco Firpo (giusto per citare due degliche hanno fatto innamorarein studio) ha letteralmente rapito il cuore della. Le ultime puntate del trono over sono state molto difficili per, messa di fronte al fatto compiuto che il venezuelano trapiantato a Sant’Antimo non prova lo stesso suo trasporto fisico. E poi le segnalazioni, pesantissime, fatte da Armando Incarnato e Gianni Sperti. Il primo sulle presunte frequentazioni di Juan al di fuori della trasmissione, il secondo sulle presunte serate con lui protagonista che nel linguaggio di UeD significano solo una cosa: ...

