Fiume interrato ad Avellino solleva piazza di S Martino Valle Caudina

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Durante le festività natalizie un grande anticiclone di origine sub-tropicale arrivato sull’Italia ha garantito sole e temperature sopra la media in quasi tutto il Paese. Fino a Santo Stefano il tempo è rimasto stabile e ampiamente soleggiato. Nubi sparse al Sud e solo qualche pioggia tra Calabria e Sicilia. Nel weekend, tuttavia, si assisterà a un netto ribasso delle temperature. Infatti, sabato 28 dicembre 2019, correnti di origine polare investiranno il nostro Paese, in particolare, secondo gli esperti, l’Adriatico centro-meridionale. Si prevede bel tempo anche per l’ultimo giorno dell’anno. Nel frattempo però, non mancano le ultime code del maltempo: a Natale a Venezia l’acqua ha raggiunto i 139 cm. Inoltre, è stata approvata in Consiglio comunale a Napoli una mozione per richiedere all’amministrazione “di attivare le procedure formali per ...

