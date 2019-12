Elettra Lamborghini si sposa | l’annuncio su Instagram

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sul profilodiè appena comparso un post che ha sorpreso i numerosi fan dell’artista.sie, come scrive nel post, non riesce a contenere l’emozione per questa proposta ricevuta dal suo fidanzato, Afrojack. View this post onMy best friend @afrojack ask me to merry him 2 days ago…

hereitsbea : Ed ora si sposa anche Elettra Lamborghini - avhaecado : ma in che senso Elettra Lamborghini si sposa??? - rimbydimby : Elettra Lamborghini si sposa?? -