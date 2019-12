Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giovanna Stella In arrivo altri guai per. L'ex sindaco di Riace, infatti, ha ricevuto un nuovo avviso di garanzia perficazione di alcunidi identità degliospiti nei progetti di accoglienza Efinisce (ancora) nei guai. Finito a processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'ex sindaco di Riace è stato recapitato un nuovo avviso di garanzia. Il motivo? Laficazione di alcunid'identità degliospiti nei progetti di accoglienza. La Procura di Locri, quindi, ha notificato all'ex primo cittadino di Riace un altro avviso di garanzia. A confermarlo all'Adnkronos è lo stessodicendosi "amareggiato" e di averlo ricevuto nei giorni scorsi. "Mi sembra tutto così assurdo, mi viene contestato un reato che avrei commesso nel settembre 2016 - spiega- per aver fatto due carte di ...

VinnieVegaPF : @AntonioTolomeo6 @matteosalvinimi @LegaSalvini La risposta le arriva dopo sei giorni dalla medesima magistratura ca… - tatianalazzari : 'Documenti falsi per immigrati': nuova tegola per Mimmo Lucano - VinnieVegaPF : E' come un letamaio: più si scava e più merda esce fuori. #Lucano -