Calciomercato Napoli | idea Schone per la mediana

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La sessione invernale diregalerà tanti colpi di scena. Tra i club di Serie A più attivi ci sarà sicuramente il, con la società azzurra alla ricerca di un centrocampista di qualità. Tanti i nomi sul taccuino del d.s. Cristiano Giuntoli. Da Torreira a Lobotka, passando per Paredes e Tonali. Ma nelle ultime ore è spuntato anche un nome nuovo. Infatti, secondo quanto riferito da.it, un’low cost potrebbe essere rappresentata da Lassedel Genoa. Il regista 33enne è arrivato in estate dall’Ajax per 1,5 milioni di euro, per questo motivo il club del presidente Preziosi non vorrebbe privarsene. Decisivo potrebbe essere anche il parere del prossimo allenatore rossoblu. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Koulibaly – Quattro club di Premier sul senegalese Pedullà – Pronta la prima cessione per gennaio in casa ...

