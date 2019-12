Calciomercato Inter | si lavora per Darmian e Vidal Viva la pista Giroud

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019): i nerazzurri sono al lavoro per rinforzare la squadra, sisia ache alaL’senza sosta sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio i nerazzurri sono al lavoro per portare Arturoa Milano così come ad anticipare l’arrivo a gennaio (anzichè a giugno) di Matteo. Restalache porta a Olivier. Tuttavia potrebbe comparire una nuova pretendente per la corsa a. Secondo Di Marzio il cileno, nelle ultime ore, avrebbe ricevuto una chiamata dalla Juventus. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : L’@Inter tiene viva la pista #Giroud con il @ChelseaFC, può anticipare l’arrivo di #Darmian dal @1913parmacalcio e… - GoalItalia : Juventus-Inter, la sfida si sposta sul mercato: ora ci sono anche i bianconeri sulle tracce di Giroud ?? - GoalItalia : 16 milioni per l'80% del cartellino: Gabigol pronto a salutare l'Inter ?????? -