Bollette | dal 1° gennaio elettricità -5 | 4 per cento Un risparmio di circa 125 euro a

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La previsione dell’Arera per il 2020. In un anno possibilecomplessivo di125a famiglia. Ecco tutti i dati. ROMA – La previsione dell’Arera per il 2020. Secondo quanto precisato dall’Autorità per l’Energia, nel primo trimestre del nuovo anno è previsto una riduzione del 5,4% per l’e un leggero aggiustamento per il gaso (+0,8%). Nuove cifre che potrebbero consentire alle famiglie di risparmiare125a famiglia. Il documento dell’Arera Le nuove cifre sono state comunicate dall’Arera in un documento, citato dall’Ansa: “Nel primo trimestre 2020dell’energia elettrica in deciso ribasso e sostanziale stabilità per quelle del gas“. “Per l’– si precisa nel documento – la spesa nell’anno scorrevole (aprile 2019-marzo ...

