ATP Cup 2020 | Fabio Fognini giocherà in Australia! L’Italia si affiderà al ligure

(Di venerdì 27 dicembre 2019)parteciperà alla ATP Cup, la prima edizione della competizione di tennis per Nazioni che andrà in scena in Australia dal 3 al 12 gennaio. Ilè rimasto in dubbio fino all’ultimo, si temeva in una sua assenza perché aspettava la nascita della seconda figlia ma la moglie Flavia Pennetta ha partorito la piccola Farah lo scorso 23 dicembre e dunque il numero 12 del ranking ATP volerà nella terra dei canguri per difendere i colori dell’Italia in questa nuova manifestazione organizzata dalla ATP, sostanzialmente una risposta alla Coppa Davis. A confermare la notizia è stato Luca Fiorino, giornalista di Supertennis, sul suo account Twitter.sarà dunque protagonista a Perth dove l’Italia è stata inserita nel girone con USA, Russia e Norvegia. Il 32enne sarà affiancato da Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi e Alessandro Giannessi ...

