Antonella Clerici attesa a Sanremo 2020: "Andrò a trovare Amadeus" - (Di sabato 28 dicembre 2019) Serena Granato La conduttrice ha rilasciato delle nuove dichiarazioni in un'intervista esclusiva, in cui ha parlato dei suoi nuovi progetti televisivi La scorsa estate, Antonella Clerici era finita al centro del gossip per via della sua assenza riscontrata nei palinsesti delle reti Rai, presentati in esterna il 9 luglio a Milano. E sulla sua estromissione dalla stagione autunno/inverno 2019/2020 della Rai- in molti, soprattutto tra i fan della Clerici, erano insorti in rete, supportando la conduttrice. Di recente, tuttavia, è tornata a fare da showgirl per due brevi esperienze in Rai, che l'hanno tenuta impegnata con lo Zecchino d'oro e la Maratona Telethon. E le sorprese per il noto volto televisivo non sono finite qui. Perché la stessa, molto presto, tornerà a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo. O almeno questo è stando a quanto si evince dalle ultime ... Leggi la notizia su ilgiornale

Antonella Clerici Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Antonella Clerici