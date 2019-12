Anticipazioni Una Vita dal 30 dicembre al 3 gennaio | momenti duri

Leggi la notizia su gossipetv

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Unaprossima settimana: Felipe e Celia non danno più segni diDal 30al 3Unavedrà nuovi colpi di scena. Il dottor Quilles pretende che Celia rimanga in quarantena e consiglia a Felipe e Lucia di lasciare, per il momento, il loro appartamento. Samuel propone all’avvocato di soggiornare … L'articoloUnadal 30al 3proviene da Gossip e Tv.

Soap_Italia : Una Vita, anticipazioni 27 dicembre: Inigo si mette nei guai - zazoomnews : Una vita anticipazioni: la malattia di Celia allontana le nozze di Lucia e Samuel - #anticipazioni: #malattia… -