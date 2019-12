Aereo cade in Kazakistan | 98 persone a bordo

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Uncon 98è precipitato in. Ci sarebbero almeno 15 vittime, ma il bilancio è ancora poco chiaro. La dinamica Sembra che l’avrebbe perso quota poco dopo il decollo da Almaty e avrebbe colpito una barriera per poi schiantarsi contro un edificio a 2 piani. Ac’erano 93 passeggeri, tra cui 5 bambini e 3 neonati, e i 5 membri dell’equipaggio. L’appartiene alla compagnia aerea Bek Air ed era diretto verso la capitale Nursultan. Subito dopo la caduta sono intervenuti i primi soccorritori. Sembra che 14siano morte sul colpo, mentre una 15esima sia morta successivamente. Molti dei passeggeri sarebbero riusciti ad abbandonare l’in autonomia. L'articoloin: 98proviene da The Social Post.

