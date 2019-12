27 dicembre 1985 | attentato all’aeroporto di Fiumicino | i terroristi di Abu Nidal fanno

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il 27, all’aeroporto di, un commando dipalestinesi assalta gli sportelli delle compagnie El Al e TWA. In contemporanea, un altro attacco a Vienna. Il 27viene ricordato come un giorno funesto. Alle 8.15, in contemporanea, due commandi dipalestinesi assaltano gli aeroporti di, a Roma, e di Vienna. La strage digliri scatenano il terrore con il lancio di bombe a mano, aprendo il fuoco con raffiche di mitra sulla folla. Iprendono di mira le code ai check-in della compagnia aerea israeliana El Al e di quella americana TWA. Nell’attacco rimangono uccise 13 persone (tra cui il diplomatico statunitense Wes Wessels e il generale Donato Miranda Acosta, addetto militare del Messico in Italia), con 76 feriti. Il commando è composto da quattro persone; tre di ...

