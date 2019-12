Tour de Ski 2020 | i convocati dell’Italia ai raggi X De Fabiani risolve i dubbi e c’è al

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Con le convocazioni per ilde Ski da poco diramate dal dt Marco Selle, andiamo a scoprire in maggior dettaglio i 14 atleti azzurri chiamati per il viaggio che va da Lenzerheide, in Svizzera, fino alla scalata del Cermis. UOMINI FEDERICO PELLEGRINO – Il maggiore degli azzurri in scena è anche quello che più facilmente potrebbe non arrivare all’ultima gara. Questo perché quelle che più gli interessano sono le sprint, che nella fattispecie sono due: una a tecnica libera, il 29 dicembre, a Lenzerheide, e l’altra il 4 gennaio, in Val di Fiemme, a tecnica classica. Negli scorsi anni ha sempre preso il via per la prima gara sprint, per poi uscire di scena. Vedremo quale sarà il suo piano per quest’edizione. FRANCESCO DE– Doveva essere lui la punta di diamante azzurra per ilde Ski, ma la sua condizione di quest’anno è stata tutto meno che ...

