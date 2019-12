Tenta di strangolare la moglie durante la vigilia di Natale Il figlio la salva

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Per un futile motivo, un uomo hato dilamentre la stessa aveva tra le braccia laletta di 4 anni, il tempestivo intervento del14enne l'hata da morte certadilail giorno delladimentre lei tiene tra le braccia laletta ma, l’intervento del14enne, lae le permette di chiedere aiuto ai carabinieri che arrestano l’uomo. Il fatto è accaduto a Biancavilla, in provincia di Catania e, l’autore del folle gesto è un pregiudicato del luogo di 46 anni. Si dice che asi è tutti più buoni, non è stato così invece per il 46enne che, per un futile motivo, l’altra sera è andato in escandescenza compiendo un gesto che non verrà dimenticato facilmente dallama neanche dalche non ha pensato due volte a rischiare di farsi del male per sottrarre la madre ...

oknosureddit : Monza, 28enne marocchino tenta di rapire una bimba e strangolare il nonno: bloccato dai passanti - Ivic94757448 : RT @claudio_2022: Un ragazzo di 28 anni di nazionalità marocchina ha tentato di rapire una bimba di due anni nel passeggino, cercando di st… - antoninobill : RT @blogsicilia: Tenta di strangolare la moglie: salvata dal figlio di 14 anni, marito arrestato dai carabinieri - -