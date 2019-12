Pisacane sul mercato del Napoli | ”Ecco cosa serve!”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Vincenzo, procuratore della G.E.V. Sport & Management, ha parlato del prossimodi gennaio a Radio Sportiva.ha anche fatto un accenno aldel. Queste le sue parole: SU IBRAHIMOVIC “Non so se può servire al Milan, ma sicuramente sposta gli equilibri. E’ un attaccante molto forte e fisicamente è ancora un giovanotto, è un colpo alla Ronaldo. Ha altri 2-3 anni”.SULDEL“Credo che qualvada fatto perché il modulo di gioco ed il modo di giocare cambiano. Ci sono pochi uomini a centrocampo, serve anche un esterno per rifiatare chi c’è già”. SU D’AMBROSIO (suo assistito) “Sono sei anni che è all’Inter e da sei anni, a inizio stagione, tutti dicono che non giocherà. Riesce a trovare sempre il suo spazio perché è un grande professionista, sa vivere la vita da ...

gringoserra78 : RT @maxnocaster: È possibile, di grazia, non vedere più in campo Pisacane? È un disastro! Ha fatto un errore da scuola calcio... cerca di p… - maxnocaster : È possibile, di grazia, non vedere più in campo Pisacane? È un disastro! Ha fatto un errore da scuola calcio... cer… - maxnocaster : Pisacane è in difficoltà evidente... c'è qualche buon centrale sul mercato di gennaio? #UdineseCagliari #forzaCasteddu -