Morto suicida lo scrittore Ari Behn | ex marito della principessa di Norvegia che accusò

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ex consortenorvegese ed accusatore dell’attore Kevin Spacey nello scandalo MeToo. Èa 47 anni Aried ex genero del re diautore di numerosi romanzi e opere teatrali.aveva sposato laMartha Louise nel 2002 per poi e divorziare due anni fa. La coppia ha avuto tre figlie. Lo riporta la BBC.è stato nel 2017 anche tra gli accusatori di Kevin Spacey: disse che nel 2007 l’attore lo avrebbe molestato toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto per il premio Nobel per la pace. Nel libro “Inferno”, aveva descritto la sua battaglia contro il disagio mentale. “Ari è stato una parte importantenostra famiglia per molti anni, e a lui ci legano bei ricordi”, è stato il commento diffuso dalla casa reale.Nel 2017, lo...

