Milly Carlucci svela indizi sui concorrenti de Il cantante mascherato (Di giovedì 26 dicembre 2019) Il cantante mascherato: Milly Carlucci fa delle rivelazioni sulle identità dei protagonisti Ormai è quasi tutto pronto per il nuovo programma di Milly Carlucci, che andrà in onda il 10 gennaio: Il cantante mascherato. Nel corso di queste settimane sono state svelate le otto maschere con le quali i personaggi noti si esibiranno, mentre nei giorni scorsi sono stati annunciati i componenti della giuria. Adesso, durante lo speciale andato in onda alle 14:00 su Rai1, Milly Carlucci ha fornito ulteriori anticipazioni sul programma e soprattutto sui protagonisti. Nello specifico ha annunciato i primi indizi sugli artisti che si sfideranno celati dietro ad una maschera, dichiarando che gli otto concorrenti insieme hanno raggiunto: “46 partecipazioni a Sanremo, 5 vittorie nello stesso Festival, 250 milioni di dischi, 70 programmi condotti, 25 film interpretati, concerti in oltre 30 ... Leggi la notizia su lanostratv

