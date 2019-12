Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L'arrivo sul mercato della nuovaè sempre più vicino. Lo confermano gli ultimi avvistamenti in Europa, dove la hypercar inglese è stata immortalatadurante alcuni test su strada.Dettagli estetici. Dalle immagini si può evincere che il terzo modello della gamma Ultimate Series sarà pressoché identico a quello presentato durante lo scorso Salone di Ginevra. Sul piano estetico, spiccano i numerosi componenti di fibra di carbonio che compongono la carrozzeria, resa il più liscia e uniforme possibile per ridurre al minimo il coefficiente di resistenza aerodinamica. La coda pronunciata della hypercar è composta da un unico componente, mentre gli specchietti sono stati eliminati in favore di telecamere retrattili. Un altro dettaglio interessante riguarda i cerchi anteriori da 20 (quelli posteriori sono leggermente più grandi, da 21), sopra i quali sono state ...

dinoadduci : McLaren Speedtail - Avvistato il prototipo senza veli - quattroruote : La nuova #McLaren #Speedtail è stata avvistata su strada durante i collaudi finali: ecco le #fotospia -->… - lillydessi : Speedtail, a 403 km/h è la McLaren più veloce di sempre -