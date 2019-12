Marito e moglie accoltellati a Napoli Est | prognosi riservata all’Ospedale del Mare

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Santo Stefano di sangue nella periferia orientale di, entrambi originari di Portici, sono statinella tarda mattinata di oggi, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, alle porte diEst. I coniugi sono stati successivamente trasportati d’urgenza al vicino Ospedale deldi Ponticelli. Dalla primissima ricostruzione, l’accoltellamento sembrerebbe essere legato a motivi di confini terrieri. Le vittime, 73enni, sono entrambe ricoverate in. Raggiunti da decine di coltellate in varie parti del corpo, sono tutt’ora in stato di massima urgenza. Sulla vicenda i carabinieri dell’Arma stanno cercando di ricostruire la scena dell’aggressione in cerca, anche, dell’aggressore ad ora ancora ignoto. L'articoloEst:del...

