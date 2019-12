Mantova | si appende alla ringhiera e si schianta sull’asfalto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Valentina Dardari L’uomo stava facendo una prova d’amore quando è volato dal terzo piano. Era ubriaco per i brindisi fatti poco prima. Adesso è ricoverato con fratture multiple Un uomo di 45 anni, di origine ucraina, se l’è vista davvero brutta nel pomeriggio di ieri a, dove è volato dal terzo pianondosi al suolo. Per lui ricovero in ospedale e fratture multiple. Da quanto ricostruito tutto sarebbe nato da una folle prova d’amore nei confronti della fidanzata, con lui appartata sul balcone. Tutte le persone presenti nell’appartamento da dove il 45enne è caduto sono state trovate sotto gli effetti dell’alcol. Come Romeo e Giulietta. ASecondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, non senza difficoltà per il fatto che tutti i protagonisti della vicenda erano brilli, l’uomo sarebbe caduto nella serata di ieri, mercoledì 25 dicembre, dal balcone di ...

