Llorente per Politano | dubbi di mercato a Napoli

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ilè seriamente sulle tracce di Matteo. La trattativa con l’Inter è già stata avviata, ma non è chiaro se coinvolgerà effettivamente anche Fernando, il cui rendimento non è stato affatto mediocre in questi primi mesi azzurri. La redazione di Sportmediaset ha rivelato che l’ideasarebbe nata direttamente dalla volontà di Gattuso di avere un esterno mancino in rosa. Il tecnico lo ha espressamente richiesto alla società. Al momento, infatti, ci sono solo destri come Insigne, Mertens, Lozano e Younes (sul piede di partenza).era finito anche nel giro della Nazionale, ma nelle ultime convocazioni gli è stato preferito persino El Shaarawy, che oggi gioca in Cina. Andare apotrebbe aprirgli dunque le strade verso Euro 2020 nella speranza di fungere da vice-Insigne nello scacchiere di Mancini. I tifosi, intanto, appaiono alquanto ...

