Liverpool Echo | Ancelotti vorrebbe James Rodriguez all’Everton

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La scorsa estate il tormentonetenne banco nelle questioni di mercato del Napoli. L’ex allenatore, Carlo, voleva fortemente il calciatore in azzurro, ma il Real Madrid si rifiutò di chiudere alle condizioni proposte dal presidente De Laurentiis. Il tecnico, tuttavia, non si è mai arreso all’idea di ricongiungersi con. Tanto che continua a pensarci anche adesso che è approdato sulla panchina dell’Everton. Lo scrive, che inserisce il nome ditra gli obiettivi di mercato di Carlo, appunto. Il portale scrive che “il regista del Real Madrid sembra pronto a lasciare il Bernabeu dopo un tempo di gioco limitato sotto Zinedine Zidane”. I suoi giorni in Spagna sembrano contati. A giocare a favore dell’Everton potrebbe essere “il richiamo di lavorare ancora una volta con, ...

