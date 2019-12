LIVE Sci alpino | Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | Brice Roger sorprende davanti a

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADELLADI: PARIS E CASSE SECONDO E TERZO 12.55. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani e a sabato per le due gare di. Buona giornata 12.54: Questa la classifica dellasulla Stelvio: 1FRA 1:55.42 2 PARIS Dominik ITA 1:55.64 + 0.22 3 CASSE Mattia ITA 1:55.72 +0.30 4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:55.77 +0.35 5 FERSTL Josef GER 1:55.83 +0.41 6 NEUMAYER Christopher AUT 1:55.90 +0.48 7 FEUZ Beat SUI 1:55.93 +0.51 8 MAYER Matthias AUT 1:56.00 +0.58 9 KRYENBUEHL Urs SUI 1:56.05 +0.63 10 REICHELT Hannes AUT 1:56.07 +0.65 11 CLAREY Johan FRA 1:56.38 +0.96 12 GANONG Travis USA 1:56.39 +0.97 13 ALLEGRE Nils FRA 1:56.55 +1.13 14 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:56.61 +1.19 15 MARSAGLIA Matteo ITA 1:56.75 +1.33 12.53: Bravo Tonetti che si inserisce al 26mo posto con un ritardo di ...

