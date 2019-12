La Libia ha chiesto ufficialmente alla Turchia di intervenire

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Erdogan vuole serrare i ranghi ed accelerare sul suo progetto volto a rendere laprotagonista assoluta in. Non è un caso che, a poche ore dall’annuncio dello stesso presidente turco circa la possibilità di far votare al parlamento già il 7 gennaio la mozione sull’invio delle truppe a Tripoli, proprio dcapitale libica sia arrivato l’annuncio della formale richiesta di aiuto lanciata ad Ankara. Il quadro prospettato dal Sultano sta prendendo forma: l’esercito turco è pronto a schierarsi in Tripolitania. La corsa di Erdogan Il prossimo 8 gennaio Recep Tayyip Erdogan si incontrerà ad Istanbul con Vladimir Putin. Nella metropoli i due leader inaugureranno la sezione turca del Turkish Stream, ma sarà laal centro del bilaterale. Si discuterà del dossier libico e, probabilmente, si metteranno le basi per un’intesa russo – turca a ...

