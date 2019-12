Leggi la notizia su allmobileworld

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Come ripristinare lediGT 2 Classic 42mm Come cancellare tutti i dati contenuti nello smartGT 2 Classic 42mm ? Come bypassare il blocco dello schermo inGT 2 Classic 42mm ? Come ripristinare lepredefinite inGT 2 Classic 42mm ?

allmobileworld : HUAWEI Watch GT2 reset e ripristino impostazioni di fabbrica - promoesconti : ????Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 (42 mm), durata della batteria fino a 1 settimana, GPS, 15 modalità di allenamento,… - iPonza_it : #Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 (42 mm), durata della batteria fino a 1 settimana, GPS, 15 modalità di allenamento, m… -