Conte 2 stanzia pochi soldi sulla Scuola | ministro Fioramonti si dimette | Morra in pole

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Le dimissioni delLorenzo, arrivate a Natale, anticipano il mese di fuoco che attende il governo alla ripresa dell'attivita' politica. Sono diversi, e anche 'delicati' per gli equilibri interni, gli appuntamenti da segnare in rosso sul calendario. La prima mina da disinnescare sara', entro il 7 gennaio, quella della prescrizione che vede l'un contro l'altra schierati M5s, da una parte, e Partito Democratico (assieme ai renziani) dall'altra. Il giorno dopo dovrebbe esserci l'incardinamento della nuova legge elettorale alla Camera. Il 12 scadra' il termine per presentare la richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari mentre, il 15 gennaio, la Consulta si esprimeta'richiesta di referendum presentata dalla Lega per abolire il proporzionale dal Rosatellum. Il 26, poi, la 'prova del fuoco' per l'esecutivo con le elezioni regionali in Calabria ed Emilia ...

