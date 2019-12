Calendario Coppa Italia volley femminile 2020 | date | programma | orari e tv Tabellone e

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La classifica del girone d’andata della Serie A1 ha delineato ildelladi. I quarti di finale si disputeranno in gara secca sul campo della meglio classificata nelle giornate del 29-30 gennaio, la Final Four andrà in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio nel weekend del 1°-2 febbraio. Conegliano è la grande favorita per la conquista del trofeo, le Campionesse del Mondo esordiranno contro la piccola Chieri: le Campionesse d’non dovrebbero avere grossi problemi a imporsi e ad accedere alle fasi conclusive del torneo. Busto Arsizio vuole partecipare alla Final Four casalinga ma dovrà superare l’ostica Firenze, Novara non deve sottovalutare Monza, scontro equilibrato tra Scandicci e Casalmaggiore. Di seguito ildelladi, ilcompleto, tutte lee gli. La ...

