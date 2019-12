Calciomercato Juventus | svolta Tonali | acquisto imminente?

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 26 dicembre 2019) MERCATO– Laè alla ricerca di nuovi innesti da regalare a Maurizio Sarri. I bianconeri guardano anche nel nostro campionato, con un talento già finito nella lista della spesa di Paratici. Il dirigente studia l’offensiva per aggiudicarselo, anche se la concorrenza sull’obiettivo sembrerebbe essere folta. Mercato Juve: avviati i contatti col Brescia perLasembrerebbe aver avviato i contatti col Brescia per. L’intenzione sarebbe quella di strapparlo al club di Cellino che nel frattempo ha già stabilito il prezzo per il via libera: 40 milioni. Non solo: oltre ai bianconeri ci sono anche Inter, Psg, Atletico e Chelsea, con un’ipotetica asta che potrebbe già scatenarsi nella prossima finestra di mercato. I contatti sono sempre vivi, con il “nuovo Pirlo” che difficilmente potrà resistere alla tentazione ...

