Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tre le partite didiche si sono tenute in questo pomeriggio. Di seguito andiamo a vedere come sono andate. PESARO – CANTU’ 72-87 (17-21, 18-27, 13-17, 24-22)Tutto facile per Cantù in casa del fanalino di coda Pesaro che resta, con la sconfitta odierna, fermo a quota 0 punti in classifica. Uno scatenato Ragland guida il break dei lombardi nel secondo periodo, i quali, prima del riposo lungo, toccano la doppia cifra di vantaggio. I marchigiani non riescono a reagire e, anzi, sprofondano addirittura a -20 nel corso del terzo quarto. I canturini archiviano la pratica in mezz’ora e gli ultimi dieci minuti sono pura formalità.TOP SCORERPESARO: Totè 17, Pusica 14, Barford 13CANTU’: Burnell 21, Young 17, Ragland 13 VARESE – PISTOIA 91-60 (26-14, 18-19, 24-15, 23-12)Varese davanti al pubblico amico ha una marcia in più e lo conferma anche contro una ...

Pianeta_Basket : LIVE LBA - La Germani Brescia riceve la Vanoli Cremona 2° quarto - OA_Sport : Basket, Serie A 2019-2020: Daye porta in trionfo Venezia con un canestro sulla sirena. Varese demolisce Pistoia - sportface2016 : #LBASerieA , finale tirato tra #Venezia e #VirtusRoma | #Daye trascina i campioni d'Italia col canestro decisivo -