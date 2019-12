Usa | rapinatore con la barba bianca lancia soldi ai passanti gridando | «Buon Natale!»

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un uomo con unadi circa 65 anni, identificato dalla polizia come David Wayne Oliver, ha rapinato una banca e hato ai passanti il bottino al grido di «Merry Christmas!» . On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0LcMugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019 È successo negli Stati Uniti, a Colorado Springs. La polizia locale aveva confermato che lunedì 23 dicembre un «uomo bianco e anziano» aveva rapinato Academy Bank, dopo aver minacciato i dipendenti della filiale con un’arma non identificata. Il generoso Robin Hood​ ha lasciato lungo il suo cammino di fuga una somma non specificata di denaro. «Ha iniziato a tirare fuori i...

Leggi la notizia su open.online

