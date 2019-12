Roma | tessera telefonica del 1998 in un tombino | Non veniva spurgato da 22

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Robe che soltanto a. Quella che vedete nella foto è unadel 1997, quelle tessere che di fatto sono sparite da immemore tempo. Bene, e quello che è un vero e proprio reperto storico è stato trovato all'interno di undurante una pulizia. Tutto ciò cosa significa? Presto

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Corriere : Tessera telefonica del 1997 trovata in un tombino a Roma. Raggi: «In 22 anni nessuno ha pulito» - MarceVann : RT @Corriere: Tessera telefonica del 1997 trovata in un tombino a Roma. Raggi: «In 22 anni nessuno ha pulito» - Libero_official : 'Questa tessera telefonica in un tombino, significa che non veniva spurgato da 22 anni': #Roma, la rivelazione di V… -