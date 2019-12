LIVE Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 16-7 | Serie A basket in DIRETTA | partenza a razzo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-7 Teodosic dal palleggio! Timeout obbligatorio chiamato da Martino. 13-7 Arresto, tiro e canestro pulitissimo di Weems. 11-7 Leunen troppo staccato, Ricci lo punisce con la tripla. 8-7 Rimbalzo offensivo e appoggio al vetro di Fantinelli. 8-5 Semigancio mancino di Gamble. 6-5 Tre liberi a bersaglio per Robertson. 6-2 Altro assist clamoroso di Markovic dal palleggio per la rifinitura di Gamble! 4-2 Assist di Markovic per la schiacciata a due mani di Gamble. 2-2 Teodosic sfida Sims, lo porta vicino al canestro e lo batte. 0-2 La sblocca Sims dalla media senza ritmo. INIZIA LA PARTITA! 20:28 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, a breve si comincia nella bolgia di! 20:25 La, dal canto suo, pur non avendo una rosa paragonabile a quella dei rivali, ha iniziato la stagione col piede giusto e attualmente occupa la ...

Leggi la notizia su oasport

