Juve-Inter | a 180 minuti dal termine del girone d’andata | chi sarà campione d’inverno?

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) A 180daldeld’andata,ntus esi contendono il titolo did’inverno con dietro la Lazio 180alla fine deld’andata e poi si potrà assegnare il titolo (puramente statistico) did’inverno o allao all’. Dopo la sosta natalizia i bianconeri affronteranno il Cagliari (reduce da 1 punto nelle ultime 3 partite) e la lanciatissima Roma. Non meno complicati gli impegni dei nerazzurri, che all’Epifania sfideranno il Napoli di Gattuso e poi chiuderanno a San Siro contro la bestia nera Atalanta. Due incroci scomodi che faranno chiudere con il botto und’andata dominato da, appaiate in testa a 42 punti con 7 lunghezze di margine dal quarto posto. Il titolo did’Inverno vale solo per le statistiche ma non solo. La cabala sorride a chi è in testa al ...

Leggi la notizia su calcionews24

