God of War | i creatori vi regalano un dlc per le feste di Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) God of War: iviun dlc per lediAnche il guerriero Kratos è in vena di spirito natalizio: iSanta Monica Studio vogliono omaggiare i giocatori con un piccolo regalo per ledi. Nuovo spartano, nuovi guai Titolo uscito l’anno scorso, God of War ha riscosso un successo di critica e pubblico ampi, è stato incoronato gioco dell’anno ai The Game Awards e ai Golden Joystick Awards del 2018. È il sequel diretto del terzo capitolo numerato ma si apre ad un nuovo cerchio narrativo: se la prima intera epopea si sviluppava nell’antica Grecia, con la conclusione di questa, la nuova narrazione ed ambientazione si sposta nella mitologia norrena; infatti il capitolo uscito nel 2018 non ha numerazione, come ad indicare un nuovo inizio. God of War ha ricevuto una rivisitazione anche nelle meccaniche rispetto ai capitoli ...

