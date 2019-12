Ecco la lettera di Grillo ' a un bambino non ancora nato'

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) "Noi, parlo anche a nome della comunità che si è raccolta intorno al M5S, mi permetto questa licenza che spero mi verrà perdonata, ti vogliamo bene, anche se non sappiamo chi sei, piccolo italiano di domani. Facciamo il possibile per regalarti un mondo un po' migliore di quello in cui viviamo, che spesso ci fa orrore. Tu sarai il nostro giudice. Sii clemente. Un Buon Natale dal passato con l'augurio di anni meravigliosi per te, per l'Italia e per il mondo". Si chiude così la 'di Natale a unnon' che Beppescrisse il 24 dicembre del 2013 e che il sito dell'Elevato ripubblica in apertura oggi. Una missiva che non ha perso attualità. E di questo il fondatore ne era già allora furbescamente consapevole. "Questain Rete - si legge - è eterna. So per certo che mi leggerai e che forse, per pura curiosità, cercherai di capire ...

