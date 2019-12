Baba Vanga | le previsioni per il 2020 | Trump e Putin in pericolo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La chiaroveggente bulgaraè conosciuta da tutti per essere colei che, in tempi non sospetti, predisse l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre e la Brexit. La donna è scomparsa ormai 23 anni fa, ma nonostante questo continua a far parlare di sè: sembra infatti che prima di morire abbia lasciato le sueper ile ora che l’anno è dietro l’angolo iniziano a spuntare le prime indiscrezioni.: leper ilPer quanto riguarda l’anno che sta per iniziare, sembra che la chiaroveggente abbia lasciato ai posteri lerelative ad alcuni fatti sconvolgenti. Sembra infatti che un meteorite debba cadere sulla Russia e che le vite disiano in serio. La chiaroveggente avrebbe poi fatto riferimento ad un arsenale di armi chimiche che potrebbe essere usato contro l’Europa. ...

Leggi la notizia su notizie

zazoomblog : Il 2020 secondo Baba Vanga: ecco le previsioni della mistica che predisse l’11 settembre e la Brexit - #secondo… - ItaliaStarMagaz : I pericoli del 2020 secondo Baba Vanga - serz31 : Le profezie di Baba Vanga per il 2020 -