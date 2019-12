TEMPESTA D’AMORE | anticipazioni e trame puntate dal 29 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020

(Di martedì 24 dicembre 2019)settimanali dida domenica 29a sabato 4: La vicinanza di Lucy sembra far bene a Robert, che ritrova finalmente il sorriso. La Ehrlinger, però, interpreta il comportamento del suo amato come un segno del suo interesse… Denise viene a sapere che Joshua è in ospedale e si precipita da lui. Per amore della madre, Valentina è pronta a fare un grande sacrificio… Dopo una lunga riflessione, Denise decide di ascoltare il proprio cuore e rinunciare alla fantastica offerta di lavoro a Siviglia. La ragazza ha infatti capito di volere restare nella sua Bichlheim, dove finisce per riavvicinarsi a Joshua… Eva è pronta a voltare pagina e tornare a guardare al futuro con ottimismo. Joshua e Denise trascorrono dei momenti romantici al lago, ma vengono interrotti da delle improvvise grida che invocano aiuto… Lucy fa delle avance ...

Leggi la notizia su tvsoap

Notiziedi_it : Tempesta D’Amore anticipazioni 3 dicembre – 5 gennaio: Romy bacia Bela - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap – Tempesta d’amore: trama settimanale dal 22 al 28 dicembre 2019 *KlausMary* #sturmderliebe #tempe… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Tempesta d’amore: trama settimanale dal 22 al 28 dicembre 2019 *KlausMary* #sturmderliebe… -