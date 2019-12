Strage di Natale in Siria | cinque bambini morti | sorpresi a scuola dalle bombe

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un altro massacro in: unautilizzata come rifugio è stata colpita da un bombardamento in un villaggio della provincia di Idlib. Almeno 8 i, tra cui. Lo riferisce l'Osservatoriono per i diritti umani che attribuisce la responsabilità dell’attacco ad "aerei russi". Intanto non si ferma l’esodo dini in fuga dalla violenza: solo nell'ultima settimana sono già 120mila gli sfollati.

Leggi la notizia su fanpage

Tg3web : È passata alla storia come 'strage di Natale'. Trentacinque anni fa una bomba esplodeva sul treno 904, che da Napol… - Corriere : 23 dicembre 1984, il #Rapido904 e la strage di Natale dimenticata - CiriSince1978 : RT @messveneto: Strage di Natale, ricordati a Udine i tre poliziotti uccisi da una bomba -