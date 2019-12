Speleologia: in mostra immagini affascinanti provenienti dalle profondità della terra (Di martedì 24 dicembre 2019) Dal 17 gennaio al 3 maggio 2020, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospita, all’interno della Galleria dei minerali, la mostra di fotografia “SUBterraNEÆ” a cura dell’Associazione culturale SpeleoFotoContest. La mostra sarà inaugurata venerdì 17 gennaio alle ore 16.30 con una presentazione di Paolo Dori, Presidente dell’Associazione. L’Associazione culturale SpeleoFotoContest nasce nel 2004 da un gruppo di amici speleologi appassionati di fotografia provenienti da varie parti d’Italia. SpeleoFotoContest si pone come obiettivo principale quello di favorire ed incentivare la fotografia in grotta, la condivisione e la divulgazione delle informazioni speleologiche anche ad un pubblico di non addetti ai lavori. L’esposizione fotografica “SUBterraNEÆ” è patrocinata dalla Società Speleologica Italiana e dalla Federazione Speleologica Toscana. L’evento rientra nelle ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

