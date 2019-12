Roma | Festa della Befana ritorna a piazza Navona dopo 2 settimane di chiusura e 30mila

(Di martedì 24 dicembre 2019) Lariapre. Lo ha annunciato il presidentecommissione capitolina commercio Andrea Coia. A duedallaeuro di multe ai commercianti, i banchi riapriranno a. "È l'occasione per gli operatori di fare unadegnalunga tradizione che la accompagna".

Leggi la notizia su roma.fanpage

vaticannews_it : Festa a #Roma per gli 83 anni di #Papa Francesco con una grande nevicata in via dei Banchi Vecchi. La nevicata è st… - lucacampitello1 : Buffonata M5s: a Roma il via libera alla Festa della Befana arriva solo oggi - lucacampitello : Buffonata M5s: a Roma il via libera alla Festa della Befana arriva solo oggi -